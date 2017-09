De retour au pays sains et saufs

Mathieu Lamothe

Alors que rien ne laissait présager que l'ouragan Irma s'en venait dangereusement vers eux, une dame de Saint-Léon-le-Grand et son conjoint ont dû écourter leurs vacances en République dominicaine et sont rentrés au Québec mercredi, soit deux jours plus tôt que prévu.