L'actualité régionale en bref

Mme Hamel, de son côté, est directrice adjointe aux études, programmes et réussite du Collège Shawinigan. Elle siégera à la Commission de l'enseignement collégial.

La première est enseignante à l'école primaire d'éducation internationale, secteur Centre, de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et siégera à la Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Il s'agit de Caroline McDonald et de Lucie Hamel.

Les aînés de la MRC de Mékinac disposeront d'une accessibilité plus grande aux nouvelles technologies grâce à un programme gouvernemental.

L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section Mékinac, a dévoilé le contenu de son projet «Les nouvelles technologies: accessibles pour tous».

Rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement québécois, le projet s'échelonnera sur deux ans et comporte deux volets.

Le premier volet vient bonifier les ressources du laboratoire informatique de l'AQDR. Ainsi, à l'automne 2017, l'AQDR offrira à ses membres et à ses non-membres davantage de plages horaires destinées aux cours et une offre de cours plus variée.

Des discussions sur différents sujets reliés aux nouvelles technologies seront également tenues.

Enfin, des séances d'informations sur des thèmes tels la recherche web, la sécurité en ligne, les médias sociaux, la photographie numérique ainsi que des ateliers pratiques sur divers supports informatiques se tiendront à travers le territoire de la MRC.

Par le deuxième volet, on vise la création d'une banque de documents accessibles afin d'aider les aînés dans la compréhension des nouveaux outils technologiques.

Une partie des documents provenant de ces ressources sera également mobile et animée par une personne-ressource qui se déplacera lors des différentes activités de l'AQDR section Mékinac. Le matériel sera également disponible en ligne au www.aqdrmekinac.org sous le portail «Les nouvelles technologies». ALBERT BRUNELLE