Projet de colisée à Trois-Rivières: une étude cachée aux conseillers?

(Trois-Rivières) Le scénario de construction d'un nouveau colisée de 53,6 M$ au District 55, à Trois-Rivières, était-il le meilleur scénario envisagé par la Ville en ce qui concerne la question des besoins et du budget? C'est la question que se posent désormais plusieurs conseillers municipaux, alors qu'une étude proposant un scénario beaucoup moins coûteux leur aurait été cachée.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada Mauricie, deux études menées par la firme de l'architecte Michel Pellerin proposaient deux scénarios différents pour la rénovation et l'agrandissement de l'actuel colisée situé au terrain de l'Exposition. Dans le cas de la seconde étude, qui proposait un agrandissement à 5000 places pour équivaloir au scénario proposé au District 55, les coûts étaient estimés à un peu plus de 32 M$. Sachant que la Ville bénéficiera d'une subvention provinciale de 26,8 M$ pour la construction du nouveau colisée, le scénario du District 55 demeurait le plus économique pour les Trifluviens.

Or, la première étude concluait, de son côté, à un coût de rénovation et d'agrandissement de 14 M$, sans toutefois préciser le nombre de sièges qui seraient ajoutés. C'est cette étude qui n'a jamais été présentée aux conseillers municipaux, ce qui en a fait bondir plusieurs au cours des derniers jours.

En réaction à la publication de ces informations, le maire Yves Lévesque a précisé que le premier estimé de 14 millions $ ne lui avait pas non plus été soumis par les fonctionnaires de la Ville puisqu'il n'était tout simplement pas conforme à la demande initiale d'évaluer un colisée de 5000 places. Le premier estimé faisait plutôt état de rénovation à 3000 places. Le maire a martelé que depuis le début, le conseil municipal, résolutions à l'appui, s'est toujours positionné en faveur d'un colisée de 5000 places.

Il déplore par ailleurs que certains conseillers utilisent ces informations pour rouvrir un débat réglé depuis longtemps à deux mois des élections.