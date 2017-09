Maison Carignan: Rosaire Hébert démissionne

(Trois-Rivières) Le président du conseil d'administration de la Maison Carignan, Rosaire Hébert, a remis sa démission de l'organisme, après 15 ans à la tête du conseil d'administration. M. Hébert avait plaidé coupable, en juin dernier, à 21 chefs d'accusation relatifs à des conflits d'intérêts dans sa pratique de courtier en assurances et en épargnes collectives devant la Chambre de la sécurité financière.

Deux de ces dossiers touchaient directement la Maison Carignan. Rosaire Hébert a toujours prétendu avoir agi de bonne foi et de ce fait, ne pas avoir suffisamment pris connaissance de toutes les dispositions en terme d'éthique pour être au-delà de ce qu'on lui reproche, indique l'organisme dans un communiqué.

«Après mûre réflexion et pour le bien de l'organisme, j'ai décidé de me retirer du conseil d'administration en remettant par le fait même ma démission. Prenez bien soin de cette oeuvre qui apporte beaucoup d'aide et de réconfort aux gens aux prises avec un problème de dépendance», a-t-il écrit.

Rosaire Hébert doit revenir devant la Chambre de la sécurité financière plus tard en septembre pour connaître sa sentence. Il pourrait être condamné à verser des amendes, mais risque également une radiation temporaire.