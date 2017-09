Olymel marche contre la faim

S'inscrivant dans le cadre de l'Opération Ensemble on nourrit le monde, lancée en décembre 2016, cet événement reflète la nouvelle approche philanthropique d'Olymel visant à aider les familles et les personnes démunies par le biais des banques alimentaires, en accord avec la mission que l'entreprise s'est donnée de Nourrir le monde.

L'activité de Yamachiche se veut une marche familiale ouverte au grand public. La Marche Olymel sera suivie d'une fête pour les petits et grands avec des jeux gonflables, de l'animation, un dîner aux hot-dogs et plusieurs tirages.

Le grand public de la région est invité à participer à la Marche Olymel. Tous les profits de cet évènement seront entièrement versés à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Pour participer, faire un don ou obtenir tous les détails entourant cet évènement, le public est invité à se rendre à l'adresse Internet suivante: https://lamarcheolymel.com/ et à s'inscrire en tapant sur l'onglet Activités et Yamachiche/Mauricie.

«Olymel s'est dotée d'une politique de dons corporatifs que la direction a voulu conjuguer avec sa mission en appuyant le travail des banques alimentaires, ainsi que l'organisation La Tablée des chefs, vouée à l'éducation alimentaire des jeunes. La Marche Olymel a pris naissance à travers cette démarche philanthropique qui vise à redonner aux personnes et aux familles démunies.

Afin de lever plus de fonds à remettre aux organismes voués à l'aide alimentaire, notre entreprise a opté pour un événement rassembleur, accessible et familial. L'idée est d'en faire un succès afin que l'ensemble des établissements d'Olymel au Québec et hors-Québec emboîte le pas. On peut avancer seul, mais ensemble on va plus loin», a commenté le président-directeur général d'Olymel, M. Réjean Nadeau.

Selon le président du conseil d'administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, Jean Pellerin, la Marche Olymel de Yamachiche permettra à son organisme d'aider 23 000 personnes chaque mois, dont 7000 enfants sur les deux rives.