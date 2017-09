Ludothèque: des services qui s'étendent...

(Sainte-Françoise) Le Centre de femmes Parmi Elles vient d'étendre son service de la ludothèque La Boîte à Jeux dans l'est de la MRC de Bécancour, et ce, grâce à une collaboration avec la bibliothèque de Sainte-Françoise et le Centre d'action bénévole de Sainte-Sophie-de-Lévrard.

Une ludothèque est un endroit où il est possible d'emprunter des jeux pour un public de tout âge. Selon l'horaire établi, il est aussi possible d'avoir accès à des espaces jeux. Ce projet a été réalisé grâce à une prise en charge collective d'un groupe de femmes du centre Parmi Elles.

Dans le premier cas, il sera possible d'avoir accès à ce service les mardis, de 18 h 30 à 20 h, tandis que dans le second, ce sera du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Il est également possible de faire venir des jeux dans le village de Sainte-Cécile-de-Lévrard et Fortierville une fois par mois selon l'horaire établi.

«Ce qui est le plus intéressant dans ce service, c'est la possibilité de réserver des jeux via le site internet www.laboiteajeux.ca, qui seront acheminés aux points de service ou aux points de distribution dans le mois courant afin de pouvoir être loués par la personne qui les a réservés», précise la coordonnatrice du Centre de femmes, Geneviève Legault.

Par conséquent, les résidents de l'est de la MRC de Bécancour ont la possibilité d'avoir accès à non pas seulement 40 jeux mais plus de 600 jeux et jouets.

«La procédure est simple, la personne peut prendre sa carte de membre, pour un coût annuel de 20 $ à la ludothèque, au Centre d'action bénévole ou à la bibliothèque de Sainte-Françoise et elle peut emprunter ou réserver ses jeux par internet. Une bénévole communiquera avec elle lorsque le jeu sera arrivé au point de service», explique-t-elle.

La ludothèque La Boîte à Jeux a ouvert ses portes en janvier 2017 dans le village de Gentilly où elle accueille actuellement 71 familles qui ont pris leur carte de membre annuelle. Chaque carte de membre donne accès à deux jeux pour la famille qui sont renouvelables aux deux semaines. Bref, il s'agit du même principe qu'une bibliothèque. On emprunte deux jeux et on les ramène deux semaines plus tard.

Le projet permet également aux familles plus vulnérables de pouvoir bénéficier d'une carte de membre gratuite au besoin. Il suffit de faire sa demande au Centre d'action bénévole, pour ceux qui sont membres du comptoir alimentaire ou directement à la ludothèque. Un des objectifs du service de la ludothèque est de permettre aux familles plus vulnérables d'avoir accès à des jeux de société, des jeux d'assemblage, des jeux d'exercice ou des jeux symboliques afin de faciliter les apprentissages de leurs enfants.

On veut aussi permettre aux personnes âgées d'avoir des jeux disponibles pour elles.

«Même si le comité qui a mis en place ce projet vient du Centre de femmes Parmi Elles, nous encourageons également les hommes à venir se présenter à la ludothèque avec leurs enfants», tient à dire Mme Legault.

Celle-ci souligne que les points de services et le service de la ludothèque sont disponibles grâce aux bénévoles qui s'y impliquent.

«Si vous êtes intéressés à donner quelques heures par semaine, vous pouvez donner votre nom en appelant à la ludothèque au 819 298-2589 ou sans frais au 1-855-798-2589, et ce, pour tous les secteurs. Nous attendons également des noms de bénévoles pour le secteur de Saint-Grégoire, prochain secteur à avoir un point de service. Donc, si vous avez un intérêt pour ouvrir un point de service dans votre village, n'hésitez pas à appeler à la ludothèque ou au Centre de femmes Parmi Elles (819 298-2585).»

Il est également possible de recueillir des dons de jeux ou jouets complets dans chacun des points de service. Par contre, il est très important que les jeux soient complets et en bon état», a-t-elle conclu.