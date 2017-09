Actualités municipales - Shawinigan

Le conseil municipal de Shawinigan vient d'autoriser les modifications au contrat pour l'exécution de travaux supplémentaires liés aux plans et devis à l'usine du lac à la Pêche, dans le cadre du projet de mise aux normes des infrastructures d'eau potable. La Ville accepte donc de verser un montant additionnel de 160 206 $ à WSP Canada, qui s'ajoute au mandat de 1,024 million $ confirmé par résolution en juin 2015.

«Les changements sont survenus à la suite de plusieurs rencontres avec les citoyens», explique le maire, Michel Angers.

«Certains n'aimaient l'emplacement ou le modèle de l'usine. Ils demandaient à ce qu'elle soit plus loin, qu'ils bénéficient d'un écran visuel. Nous avons été à l'écoute et nous avons fait les modifications nécessaires, qui ne revenaient pas plus cher pour la construction. Par contre, il fallait modifier les plans. Ça entre dans notre enveloppe sans aucun problème.»

En novembre 2013, le conseil municipal avait adopté un règlement d'emprunt de 7,07 millions $ pour les honoraires professionnels en ingénierie dans le cadre de la mise aux normes des installations de production d'eau potable.

Par ailleurs, un autre avenant a été adopté par le conseil municipal de Shawinigan en assemblée extraordinaire, le 24 juillet. Il implique cette fois l'ajout d'un montant de 143 000 $ au contrat de bouclage de l'usine du lac des Piles.