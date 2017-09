Un méga conventum avait lieu samedi à Nicolet, en hommage aux professeurs et aux élèves ayant fréquentés les établissements scolaires de l'endroit. Plusieurs anciens élèves et enseignants qui ont fréquenté le Grand Séminaire, Curé-Brassard, l'école normale, l'École nationale de police, l'École d'agriculture, la polyvalente Jean-Nicolet, le collège Notre-Dame-de-l'Assomption et le collège classique se sont donc réunis dans le cadre de ce rendez-vous des souvenirs nicolétains, samedi. Sous la présidence d'honneur du conseiller municipal de Nicolet, Stéphane Biron, plusieurs activités ont eu lieu lors du méga conventum, dont un tour de ville, une visite guidée de certains établissements scolaires, un souper retrouvailles et bien plus. Amélie Houle