Lajoie et Blais remportent la Classique

Lajoie et Blais avaient remporté les deux premières étapes, samedi et dimanche, avant de conclure la troisième et dernière étape à Trois-Rivières en conservant la première position. Ils ont devancé Christophe Proulx et Samuel Frigon.

Dans la catégorie rabaska, Hockey Lemay a mérité la première place, devançant aisément l'As du piano.

Ryan Cochrane et Pierre-Luc Poulin sont les champions en kayak.