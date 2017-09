Classique de canots: Lajoie et Blais remportent la deuxième étape

Alors que la centaine de spectateurs attendaient impatiemment l'arrivée des coureurs, vers 14h30 dimanche, c'est plutôt vers 15h que les premiers coureurs du canot-kayak et du rabaska se sont pointé le bout du nez.

Les coureurs de la C2, discipline phare de la Classique internationale de canots de la Mauricie qui étaient très attendus par les spectateurs ont cependant fait leur arrivée qu'à 16h, sur la promenade du Saint-Maurice, à Shawinigan.

Le duo favori de Steve Lajoie et Guillaume Blais a par ailleurs été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements, alors que leur avance de quelques minutes sur leurs rivaux laissait présager une victoire facile pour le duo.

Les résultats de la C2, étaient pratiquement du pareil au même lors de la deuxième étape dimanche, alors que l'embarcation numéro 5 du duo de Samuel Frigon et de Christophe Proulx,ont eu droit à la seconde place, quelques minutes plus tard (5:15:17).

La troisième position est quant à elle revenue au duo de Jimmy Pellerin et de Joël Lacroix qui suivait de près l'embarcation de Frigon et Proulx (5:15:56).

Malgré la pluie parfois forte par moment, quelques centaines de courageux spectateurs, armés de parapluies et d'imperméables étaient tout de même présents pour venir encourager les équipes à leur arrivée.

«La journée de dimanche était censée être la plus grosse de l'événement, mais on sait qu'avec l'événementiel, on ne peut jamais prévoir. Je suis tout même plus que satisfait de mon équipe qui a particulièrement bien travaillé malgré les conditions qu'on connaît», soutient le directeur général de la Classique internationale de canots de la Mauricie, Stéphane Boileau

Du côté de la portion canot-kayak de la Classique internationale de canots de la Mauricie, les honneurs de la deuxième étape sont revenus à Pierre-Luc Poulin et à l'ancien olympien, Ryan Cochrane.

L'embarcation numéro 3 de l'équipe Hockey Lemay a quant à elle encore une fois remporté la portion Rabaska, dimanche.

La pluie complique les choses

En raison de la pluie qui était de la partie lors de l'arrivée des premiers coureurs de la deuxième étape, dimanche, quelques ajustements ont dû être faits par les organisateurs de l'événement pour s'assurer de la sécurité des participants.

«C'est certain que la pluie augmente le niveau de difficulté, notamment concernant la sécurité, car il faut être encore plus vigilant qu'à l'habitude. Plusieurs équipes étaient d'ailleurs sur l'eau pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. J'aime toutefois mieux avoir de la pluie que du vent et c'était le cas aujourd'hui, donc j'étais rassuré», avoue M. Boileau.

La troisième étape de la Classique internationale de canots de la Mauricie se déroulera lundi, alors que les coureurs partiront de Shawinigan en direction de Trois-Rivières, pour la dernière étape du défi.