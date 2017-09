Cannabis: contrôle strict et prévention au coeur des préoccupations

C'est dans une ambiance décontractée et conviviale que des personnes provenant de tous les milieux ont pu s'exprimer sur cette épineuse question. Les participants étaient d'ailleurs séparés en six groupes distincts et ont pu échanger pendant environ une heure sur trois thèmes soit: la prévention, la sensibilisation et les effets sur la santé, la sécurité ainsi que la mise en marché et les lieux d'usage. Cet exercice s'est déroulé sous les regards attentifs de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois et de plusieurs autres députés, dont celui de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, et son homologue de Maskinongé, Marc H. Plante.

La création d'une Société du cannabis du Québec, l'investissement des profits provenant de la vente dans la santé ainsi que dans l'éducation, la mise en place de moyens pour contrôler la consommation, la fixation de prix se situant en dessous de ceux du marché noir au début, l'encadrement strict de la production et surtout, le développement d'outils de prévention destinés aux jeunes et aux moins jeunes font partie des propositions qui ont été évoquées par les participants à la fin des discussions. Selon la ministre, plusieurs de ces points de vue avaient déjà été présentés lors des consultations précédentes qui ont eu lieu à Rimouski, Québec et Saguenay.

«L'encadrement strict de l'État ainsi que la prévention sont deux points qui sont répétés lors des consultations. Je retiens ça et j'ai le goût de vous dire que je suis plutôt en accord avec la population là-dessus», a-t-elle déclaré.

Jean-François Veilleux, étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est l'un des participants qui avaient accepté l'invitation du gouvernement. Il était assis autour d'une des trois tables où il était question de la mise en marché et des lieux d'usage. Selon lui, le gouvernement devra se pencher sur plusieurs points afin que la légalisation de cette substance ne se transforme pas en fiasco.

«La vente en ligne sera notamment un gros problème si ce n'est pas contrôlé. C'est déjà difficile à contrôler présentement car on peut acheter à l'extérieur du Québec. Le contrôle de la qualité sera également super important. L'État devra donc s'investir dans la recherche scientifique pour le côté médical ainsi que pour le développement de la qualité du cannabis et de tous ses dérivés», a-t-il mentionné.

Même s'il concède que le processus est très rapide, il considère qu'il s'agit d'une décision qui s'impose et qu'il existe déjà plusieurs modèles d'encadrement implantés dans le monde desquels le Québec peut s'inspirer.

Intervenante en santé mentale et en dépendance, Mylène Larrivée a quant à elle participé aux discussions sur le thème de la sécurité.

«Les craintes [des gens autour de la table] étaient très différentes. Certains disaient que plus on crée l'interdit, plus on donne le goût aux gens. On a donc convenu qu'il fallait rendre ça le plus libre possible, mais sans qu'on perde le contrôle. La perte de contrôle est d'ailleurs un point qui est revenu», a-t-elle précisé.

L'âge légal pour consommer a également fait l'objet de débats autour de la table à laquelle était assise Mme Larrivée. Alors que certains prônaient que 25 ans est l'âge qui s'impose, notamment en raison d'études qui ont conclu que le cerveau humain a atteint sa pleine maturité à cet âge, d'autres croyaient plutôt qu'un individu est suffisamment mature à 21 ans.

Pour les gens de la région qui n'ont pas été en mesure de participer à la consultation, il est toujours possible de le faire en ligne en se rendant sur le site encadrementcannabis.gouv.qc.ca/consultation.