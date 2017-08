Navette fluviale: dernier week-end de traversée

(Bécancour) La navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières effectuera ce week-end ses dernières traversées de la saison 2017 et jusqu'à présent, le maire Jean-Guy Dubois se montre satisfait des résultats.

«Ça nous donne une moyenne de 40 clients-passagers par traversée, ce qui est très bon. On était en nouveauté, sur deux jours. Il faut profiter de la dernière fin de semaine avant l'automne. Ça va probablement continuer, on n'a pas fait l'analyse puisqu'il reste un week-end pour nos statistiques, mais la décision sera prise par le prochain conseil», a-t-il indiqué au Nouvelliste.

Par contre, le faible achalandage du samedi soir, soit près de 20 personnes par navette, amène le premier magistrat à déjà remettre en question cette case horaire. «À mon humble avis, ça ne justifie pas de continuer la traverse du samedi soir, qui n'est pas significativement intéressante», croit celui qui se réjouit toutefois de la moyenne de 30 passagers pour l'autobus touristique.

Pour sa troisième année d'existence, la navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières est revenue les samedis et dimanches, et ce, du 1er juillet au 3 septembre. Mais pour la première fois, le projet, évalué à plus de 45 000 dollars, aura fait l'objet d'une entente formelle entre les deux villes.

«De plus en plus, on a de quoi à offrir sur la rive sud et d'année en année, l'intérêt augmente», avait-il déclaré au début de l'été, visiblement heureux de voir le service revenir le samedi et le dimanche, comme lors de la saison inaugurale. Et en 2017, le nombre de fins de semaine sera passé de huit à dix.