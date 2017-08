Élue en 2013, Charline Plante souhaite de nouveau mériter la confiance des électeurs de Saint-Élie-de-Caxton afin de poursuivre son travail de conseillère municipale. Voilà pourquoi elle est candidate au siège numéro 3 à l'élection du mois de novembre.

Cette enseignante à l'école primaire de Saint-Élie a été responsable du tourisme et de la culture, du comité familles-aînés et de la bibliothèque municipale lors de son premier mandat. Mme Plante a aussi été impliquée dans la gestion des expositions du Garage de la culture et dans l'organisation des Jeudis 5 à 7 ainsi que des fêtes de la famille et de Noël.

«J'ai travaillé avec rigueur, transparence et honnêteté les différents dossiers qui m'ont été confiés», déclare par voie de communiqué Mme Plante, qui se dit engagée et à l'écoute des citoyens.