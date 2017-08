Saint-Alexis-des-Monts: Michel Bourassa vise un deuxième mandat

(Saint-Alexis-des-Monts) «J'ai adoré mon premier mandat. J'ai eu un conseil extraordinaire, on a une vision d'avenir et c'est le citoyen qui est important. La dynamique est super bonne, on n'a pas de bâtons dans les roues à l'intérieur du conseil. C'est pour ça que j'y retourne.»

Le maire de Saint-Alexis-des-Monts, Michel Bourassa, confirme sa candidature à l'élection de novembre. M. Bourassa en était à une première expérience en politique municipale lorsqu'il a soumis sa candidature en 2013 et visiblement, il ne regrette nullement sa décision.

«J'ai adoré cette première expérience. On a de bonnes discussions à l'intérieur du conseil, mais ça se fait dans l'harmonie. On arrive à des consensus. D'ailleurs, les six conseillers se représentent», dit M. Bourassa.

Ce dernier se félicite de plusieurs décisions prises lors du mandat qui s'achève. Selon M. Bourassa, les différentes mesures amorcées dans le virage vert de la Municipalité fonctionnent bien et d'autres actions en ce sens doivent s'ajouter.

«L'écocentre a attiré 1400 visiteurs en deux mois et demi. C'est énorme! On ramasse les téléviseurs, les ordinateurs, la peinture, le bois. Les gens sont satisfaits. On commence la déphosphatation de l'eau des bassins. On a commencé à donner des subventions pour des toilettes à faible débit d'eau et on veut continuer ce programme. Et on veut mettre l'accent sur le compostage.»

Avec quelque 160 km de chemins à entretenir, Saint-Alexis a toujours de l'ouvrage au rayon de la voirie.

«On a commencé la réfection du rang Saint-Joseph, à peu près 50 % du travail est fait. Dans le futur, on veut s'occuper du rang du Lac Caché et du rang de la Chute à Lessard», énumère le maire.

Le grand chantier de la revitalisation du coeur du village de Saint-Alexis a été amorcé il y a quelques mois avec entre autres l'érection du Préau Canadel à proximité de l'église. L'aménagement de sentiers dans la montagne des soeurs doit se faire au cours du prochain mandat.