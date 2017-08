Saint-Léon-le-Grand: Lalonde y va pour un quatrième mandat

«Il y a une suite de dossiers en cours qui vont être terminés dans les prochaines années. Le projet des jeux d'eau au centre des loisirs va commencer en 2018. On a prévu un budget de 60 000 $ à 80 000 $. On a une politique familles-aînés, il faut la mettre en application. Et il faut regarder la question du traitement des eaux usées des maisons privées. Il faut faire de la planification.»

Tout en saluant le travail accompli par les conseillers de Saint-Léon, M. Lalonde désire faire sa part pour quatre autres années, car parallèlement à son travail de maire, il occupe le siège de préfet à la MRC de Maskinongé. M. Lalonde se trouve en plein milieu de son mandat de deux ans à la MRC, un cinquième d'affilée, lui a été réélu préfet en novembre 2016.

«Il ne faut pas se le cacher: pour être préfet, il faut être maire. J'ai des gros dossiers à la MRC», raconte M. Lalonde, en faisant référence entre autres au projet d'usine de production de cannabis thérapeutique dans le parc industriel régional et à celui du réseau Internet haute vitesse à la grandeur du territoire de la MRC.

Robert Lalonde est devenu maire de Saint-Léon-le-Grand en 2005. Il a été réélu en 2009 et en 2013. S'il conserve son siège à la suite de l'élection du mois de novembre, il serait étonnant qu'il étire sa carrière de maire pour un cinquième mandat.

«Ça devrait être mon dernier mandat», confirme M. Lalonde.