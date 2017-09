Cannabis: le Québec sera prêt, assure Charlebois

La présidente de la Fondation Katherine Beaulieu n'y est pas allée par quatre chemins lorsqu'elle a participé à la Consultation régionale sur l'encadrement du cannabis, jeudi à Trois-Rivières. Selon Mme Lebel, le Québec doit prendre le temps de voir comment ça se passera ailleurs au Canada avant de passer à l'action.

«Ça va trop vite», a dit Mme Lebel après le dépôt de son mémoire à la consultation. «Donnons-nous du temps. Ça ne changera rien (de retarder d'un an). Ceux qui fument aujourd'hui vont fumer quand même. Donnons-nous du temps pour aller chercher de bons producteurs qui vont faire ça dans la légalité. On essaie de protéger nos enfants. Le fait de légaliser, est-ce que ça va tenir nos enfants loin de la substance? Je crois que non», ajoute-t-elle, en précisant que seulement 80 agents évaluateurs sont en fonction au Québec pour dépister les automobilistes ayant les facultés affaiblies par la drogue.

Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers, penche du même côté que Mme Lebel. Selon lui, le gouvernement fédéral devrait retarder son projet afin de permettre la mise en oeuvre d'un encadrement rigoureux et cohérent avec les priorités de santé publique des deux gouvernements.

Ces demandes de report ont été entendues par Lucie Charlebois. Mais la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie n'est pas de cet avis même si elle sait que le sujet entraîne son lot d'inquiétudes.

«On va franchir un grand pas. Oui, le gouvernement légalise. Mais le cannabis existait avant. On en a du monde qui fume déjà du cannabis. On va le rendre légal. Aussi bien bien le faire. On va faire le nécessaire pour encadrer tout ça. Est-ce qu'on veut être en retard sur le reste du Canada? On est assez intelligent au Québec. On va être prêt en même temps que le fédéral et les autres provinces avec la couleur que le Québec voudra se donner», déclare la ministre Charlebois, pour qui l'importance de miser sur un encadrement rigoureux est tout à fait logique.

Mme Charlebois reconnaît que la tâche est importante, mais que toute une équipe travaille au gouvernement pour monter ce projet de loi-cadre. La ministre assure que tous les mémoires déposés durant la tournée québécoise de consultation sur la légalisation du cannabis seront colligés et considérés.

«Il y a certainement une forme de consensus qui va s'en dégager», estime la ministre.

La consultation menée jeudi à Trois-Rivières était la quatrième d'une série de sept. Les questions de prévention et de rigueur ont été soulignées à grands traits par plusieurs représentants d'organismes qui ont présenté leur mémoire à la ministre Charlebois et à Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.

La docteure Sylvie Lacoursière, médecin-conseil à la direction de la santé publique du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, est venue présenter le mémoire réalisé par le CIUSSS. Selon la docteure Lacoursière, même si le CIUSSS n'est ni pour ni contre la légalisation, le sujet demande une grande vigilance.

«Il faut informer, sensibiliser. On ne souhaite pas que la consommation soit banalisée ou qu'elle augmente. On souhaite voir la consommation diminuer.»

La docteure Lacoursière estime que la légalisation du cannabis va permettre un contrôle sur le produit qui sera consommé, ce qui est une bonne nouvelle. D'autre part, elle rappelle que la consommation chez les gens âgés de moins de 25 ans entraîne des conséquences sur leur santé, de même que pour un foetus dont la mère est consommatrice. Le CIUSSS ne recommande pas d'âge minimum pour consommer du cannabis, mais précise qu'il est préférable de s'abstenir d'en prendre lorsque les gens sont au travail.

«Aussi bien avoir un produit plus pur», souligne la docteure Lacoursière, qui ne croit pas que la prohibition en cette matière soit une bonne idée.

Si le CIUSSS ne se prononce pas sur l'âge minimal pour permettre la consommation de cannabis, des intervenants ayant participé à la consultation de jeudi le fixent à 18 ans. Lise Lebel préférerait 21 ans. Selon elle, cette norme devrait être appliquée pour la consommation d'alcool.