Le ministre Proulx sensible aux revendications de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

(Trois-Rivières) Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est loin d'être fermé à l'idée de voir le projet d'agrandissement de l'école primaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel se concrétiser, lui qui s'est montré sensible à la mobilisation citoyenne organisée mercredi. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre jeudi, alors qu'il était de passage à l'école Curé-Chamberland de Trois-Rivières pour visiter les élèves et le personnel de l'école à l'occasion de la rentrée scolaire.

«Ce n'est pas la première fois qu'on trouve des solutions pour des écoles dans certains milieux. Ce que j'ai fait, c'est d'ajouter des critères à nos règles budgétaires de façon à ce qu'on soit capable de respecter une certaine proximité, un critère de communauté si on veut. Dans ce contexte, moi je suis très ouvert à avoir des écoles près des gens, très honnêtement. Il faut juste voir où en est l'analyse», considère le ministre.

Rappelons que mercredi, les élèves et des parents de Notre-Dame-du-Mont-Carmel se sont mobilisés et ont formé une chaîne humaine dans la cour d'école pour symboliser le périmètre de l'agrandissement du bâtiment qu'ils souhaitent obtenir. Le projet d'agrandissement de l'école a déjà été déposé au ministère et est présentement au stade de l'analyse.

Avec des centaines de demandes par année, le ministre rappelle que tous les projets ne peuvent pas se réaliser systématiquement, mais que la mobilisation citoyenne est toujours un plus. «On ne pourra pas tout faire. Nous avons des demandes pour un milliard de dollars par année. Mais quand j'entends les gens se mobiliser comme ça, c'est sûr que je porte une attention particulière», a-t-il ajouté. Au même titre, la situation vécue par les élèves de Saint-Lucien, dans le Centre-du-Québec, qui se retrouvent à devoir aller en classe à la salle de l'Âge d'Or et à l'hôtel de ville, interpelle également le ministre. «L'adage dit: ça prend tout un village pour élever un enfant. Moi je dis aussi que ça prend une école pour maintenir un village. Dans ce contexte-là, je suis très favorable à des petits projets, ce qui va dans le sens de notre vision de l'éducation», ajoute le ministre.

Du côté de l'école Le Rucher de Saint-Sylvère, qui a été complètement ravagée par un incendie, le ministre assure que le travail se fait très rapidement pour faire avancer le dossier. «Tout est sur la table avec les gens de la Commission scolaire. La Commission scolaire et le ministère travaillent ensemble à trouver les meilleures solutions. Déjà on a dégagé des gens au ministère pour travailler afin que les travaux débutent le plus rapidement. Il faut d'abord regarder les polices d'assurances. Il y a du matériel dans cette école qui a une mission très particulière. Alors tout va suivre son cours très rapidement pour que la situation actuelle soit temporaire», mentionne Sébastien Proulx.

Ce dernier a aussi commenté le dossier des écoles de Saint-Célestin et Maskinongé, où d'importants problèmes décelés dans la structure forcent les Commissions scolaires à déplacer les jeunes vers d'autres locaux, le temps d'évaluer les travaux à faire. «Là, on est dans une situation temporaire. Il y a des analyses qui vont se faire sur les bâtiments, qu'est ce qui en sera au niveau des coûts de reconstruction. La situation actuelle n'est pas une situation optimale. Par contre, on peut bien regarder en arrière longtemps, Mais il y a une rentrée et des élèves à qui nous devons donner des services», souligne M. Proulx.

Visite

Sébastien Proulx a été accueilli en véritable star à l'école Curé-Chamberland, jeudi. Ce qui s'annonçait comme une visite de routine pour souligner la rentrée scolaire 2017-2018 s'est transformé en fête pour celui qui a fréquenté les murs de cette école une grande partie de son primaire.

Les élèves de l'école avaient même préparé des pancartes et une haie d'honneur pour sa venue, avant qu'il ne prenne part à une visite des locaux qu'il a fréquentés à une époque où, a-t-il confié à la blague, il a dû «épuiser tous ses professeurs».

Les élèves en francisation, nouveaux arrivants à Trois-Rivières, ont également formé une chorale et offert une prestation au ministre au terme de sa visite.