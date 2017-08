L'actualité en bref

Photo: Francois Gervais 30/08/17. TR, Ecole le P'tit Bonheur. Rentree scolaireJames Bedard et son fils Daylen qui fait sa rentree en 1ere annee

C'était la rentrée, mercredi, à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. À cette occasion, une activité a été tenue à l'école le P'tit-Bonheur de l'école intégrée des Forges. Sous le thème Plaisir d'écrire , élèves et parents ont pu exprimer par l'écriture ce qu'ils aiment de l'école. En date de mercredi, ce sont 16 204 élèves qui figuraient dans les effectifs du secteur jeune, un chiffre sans précédant depuis 10 ans. On aperçoit ici un papa, James Bédard, et son fils Daylen qui amorce sa première année.

électriques du Québec et la Municipalité se déroulera de 10 h à 15 h.

Des bénévoles de l'Association seront au marché public afin de discuter avec la population de toutes les questions concernant ces véhicules et le mode de recharge.

L'Association des véhicules électriques du Québec et la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton tiendront dimanche des essais

Durant le trajet, une présentation historique des lieux sera faite par Stéphane Biron, conseiller municipal et membre du comité consultatif en environnement.

Par ailleurs, les gens possédant leur propre embarcation sont invités à se joindre au groupe, sans aucuns frais. Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent participer. Les vestes de flottaison sont fournies. On demande aux participants d'arriver à 13 h 15 pour l'essayage des vestes de flottaison. En cas de forte pluie ou d'orage, l'activité sera annulée.

La Corporation des Fêtes du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade organise un rallye historique. Le tout se déroulera de 13 h à 17 h, le 4 septembre.

Les participants pourront se déplacer à vélo ou à pied, le but étant de découvrir le coeur du village et d'en apprendre plus, du même coup, sur l'histoire péradienne.

L'occasion peut être parfaite pour découvrir en même temps quelques attraits du coin, notamment le Verger Barry qui est ouvert tous les jours et où, déjà, on peut se procurer des pommes et divers produits artisanaux de la région.

Un petit détour peut être aussi fait par l'entreprise familiale Les Boissons du Roy où divers alcools de petits fruits fabriqués à Sainte-Anne-de-la-Pérade sont vendus.