Élections municipales: les candidatures se précisent

La conseillère sortante et candidate dans le district des Rivières, Joan Lefebvre.

La conseillère municipale à Trois-Rivières, Joan Lefebvre, a annoncé sa décision de solliciter un autre mandat lors des élections de novembre dans le district des Rivières.

«Ayant grandi et demeurant toujours dans le district, je désire poursuivre le travail. Quatre années ont passé et je suis encore passionnée pour le monde de la politique municipale», commente celle qui cumule huit années d'expérience à ce poste. D'ailleurs, cette expérience acquise au sein du conseil de ville lui aura permis de suivre avec intérêt le cheminement des activités du district.

«Suite à la refonte de la carte électorale, le district s'agrandit. Je suis prête à relever le défi. Avec l'appui et la confiance des électeurs du district des Rivières, mon objectif principal autour de la table sera d'assurer l'avancement et la progression de notre district en respectant que toutes nos réalisations soient à l'intérieur de nos capacités économiques», explique la candidate, qui assure une accessibilité «pleine et entière».

Par ailleurs, Joan Lefebvre veut mettre au profit de ses citoyens le fruit de son implication dans le monde des affaires.

«Les nombreux comités sur lesquels je siège m'ont également permis d'acquérir une bonne expertise de l'administration municipale», conclut celle qui a évoqué sa participation à des comités tels que la circulation, le FestiVoix, la Société de transport, les Travaux publics, le Comité consultatif d'urbanisme, Loisirs-Sports et Vie communautaire et la Corporation de développement culturel, pour ne nommer que ceux-là.