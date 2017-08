Regroupement des Artisans du Centre-Mauricie: panoplie d'ateliers pour apprentis

La première formation aura lieu le 13 septembre. Il s'agit de fabriquer une bouteille décorative, un sous-plat et une fleur d'écorce. Le 11 octobre sera réservé à la confection d'un sac à souliers et d'un cadre papillon. Le 8 novembre, les participants apprendront comment faire un chapeau centre de table ainsi que des emballages de cadeaux. À l'approche de Noël, l'atelier du 13 décembre sera réservé à la confection d'un bonhomme de neige et d'une lanterne. La lanterne fera aussi partie de la formation du 10 janvier alors que la confection d'un coussin chat sera aussi au programme. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les participants pourront apprendre à fabriquer un collier, des boucles d'oreilles ainsi qu'un bracelet. La peinture sur porcelaine (pièce et motif au choix) sera la thème de la rencontre du 14 mars. Le 11 avril, le coffret de bois et la mosaïque sont à l'honneur. Finalement, le 9 mai, les participants réaliseront un miroir en écorce de bois ainsi que deux coupes peintes.

Il est à noter qu'il faut prévoir entre 9 $ et 12 $ de frais, selon le projet. Le coût de participation est de 7 $, mais il est toutefois possible d'acheter un forfait à 55 $ pour la participation et de 89 $ pour tout le matériel.

Les cours auront lieu au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco, au 1580, 10e Avenue à Shawinigan, secteur Grand-Mère, chaque mercredi du mois.

Les participants doivent arriver entre 9 h 30 et 10 h et les ateliers se terminent à 16 h. C'est pourquoi on demande d'apporter son dîner. Le café est toutefois servi sur place.

Les inscriptions sont prévues le 13 septembre, de 9 h à 16 h au centre, juste avant le premier atelier. Il sera toutefois possible de s'inscrire tout au long de l'année.