Les procédures judiciaires entourant le projet Ouest, qui visait des présumés motards criminalisés de la région, ont été reportées au 6 novembre.

Lors du retour de cette affaire devant le tribunal mardi, la Couronne a annoncé qu'il restait encore des éléments de preuve à communiquer aux avocats de la défense.

Du même coup, on a appris qu'un juge gestionnaire sera désigné pour assurer le bon déroulement du processus judiciaire puisqu'il vise une trentaine d'accusés et implique une preuve complexe. Certains avocats de la défense ont également annoncé qu'il désirait tenir une enquête préliminaire. La cause a donc été reportée au 6 novembre.

Rappelons que l'Escouade régionale mixte de la Mauricie a réalisé une frappe policière majeure le 31 mai en s'attaquant à des présumés membres d'un groupe de motards criminalisés, plus précisément les Deimos Crew, un club-école des Hells Angels de Trois-Rivières. Selon les forces de l'ordre, cette organisation avait le contrôle exclusif de la vente de cocaïne, de méthamphétamines et du cannabis à Trois-Rivières, Shawinigan, Louiseville, Maskinongé et Portneuf. Sur la trentaine d'individus qui ont été arrêtés, on retrouve le Hells Angels Paul Magnan, qui serait considéré comme le parrain du club-école.