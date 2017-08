Salon des aidants et des aînés: pour découvrir les ressources

On attend 1500 visiteurs lors de cette journée où seront réunis différents acteurs dédiés à l'amélioration de la qualité de vie des proches aidants d'aînés et des aînés eux-mêmes. Deux ateliers et une conférence sont au programme, et une soixantaine d'exposants seront sur place pour faire connaître leurs programmes, leurs services ou les produits pouvant contribuer à alléger le quotidien des aînés et des personnes qui prennent soin d'un aîné malade et/ou en perte d'autonomie.

L'an dernier, six ateliers étaient proposés aux visiteurs, mais comme le fait remarquer la chargée de communication à L'Appui Mauricie Aurore Morbois, certaines personnes furent déçues de devoir faire un choix et de ne pas pouvoir assister à toutes les présentations, et certaines salles n'étaient pas assez spacieuses pour accueillir tous ceux et celles qui souhaitaient y assister.

«Nous avons écouté les commentaires des visiteurs de l'an dernier, et nous avons limité le nombre d'ateliers à deux, et ils seront présentés dans des salles plus grandes», note Mme Morbois. Les proches aidants et les intervenants concernés pourront donc en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées en compagnie d'un conférencier de Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer. L'autre atelier, donné par le Curateur public, traitera du mandat de protection.

Une conférence d'un artiste connu sera également à l'horaire de la journée, mais l'identité du conférencier en question ne sera dévoilée qu'en octobre. L'an dernier, c'est Gregory Charles qui était venu partager son expérience de proche aidant, tandis qu'en 2015, le public avait pu voir et entendre Jean-Marie Lapointe. Pour présenter les grandes lignes du salon, Mme Morbois était accompagnée de deux partenaires, soit Martin Côté, pharmacien propriétaire du regroupement des pharmacies Jean Coutu de Trois-Rivières et Nicolet, et Ginette Lapointe, directrice du réseau FADOQ - Région Mauricie.

En tant que pharmacien, M. Côté côtoie des proches aidants quotidiennement. «Ils jouent un rôle très important dans la société. Sans ces gens-là, on ne viendrait pas à bout de la pression de notre système de santé», observe-t-il.

Ginette Lapointe est pour sa part à même de constater les enjeux reliés au vieillissement et à la proche aidance, d'une part via ses fonctions à la FADOQ, mais aussi comme proche aidante de sa mère, décédée samedi dernier.

«Par mon travail, j'ai pu être témoin des inquiétudes, des tensions, des frustrations, des conflits et du stress qui accompagnent la perte d'autonomie, et de l'importance du soutien à la personne et à l'aidant. Et comme aidante, j'ai vécu cette course contre la montre et la navette entre la maison, l'hôpital, la pharmacie, le travail, le CLSC, les ressources communautaires et les visites chez le médecin...», a-t-elle témoigné.

Notons enfin qu'un nouveau site Internet a été créé pour diffuser les informations concernant le salon (www.salondesaidants.ca).