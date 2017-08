Centre Avellin-Dalcourt: des espaces de vie aménagés

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et la Fondation Santé de la MRC de Maskinongé ont présenté lundi les résultats d'un investissement de près de 220 000 $. Le CIUSSS a amorcé des travaux d'amélioration en 2014 afin d'offrir un milieu de vie convivial. Le financement fourni par la Fondation est le résultat de la générosité des dirigeants de Meubles Canadel de Louiseville. L'argent versé a servi à aménager une salle de réunion, un salon des familles et une cafétéria des résidents. La peinture d'une unité entière est comprise dans les travaux réalisés.

Selon les intervenants locaux, ces lieux chaleureux créent un effet positif sur le bien-être et la qualité de vie des résidents. «Les dirigeants de cette entreprise sont des gens de coeur et leur très généreuse contribution le démontre très bien encore une fois. Canadel est un modèle d'implication et de générosité dans notre communauté», raconte par voie de communiqué Caroline Hubert, directrice générale de la Fondation, qui souhaite que cette contribution inspire d'autres entrepreneurs à faire de même.