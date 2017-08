Gala d'humour au profit de la Fondation Fusée

(Shawinigan) La Fondation Fusée, dédiée à l'intégration des enfants vivant avec un handicap, soulignera ses 20 ans par un spectacle d'humour mettant en vedette Dominic Paquet et Peter McLeod. Cette soirée-bénéfice se tiendra le mercredi 11 octobre à 20 h 15 au Centre des arts de Shawinigan.

La totalité des profits sera versée à l'aide et au soutien aux enfants handicapés. Pour les personnes intéressées, un forfait VIP inclut par ailleurs un cocktail, un souper, un encan silencieux et une rencontre avec les artistes.

Le président de la Fondation Fusée, Dany Giroux, tient à remercier «tous les partenaires, dont Steve Carbonneau, ancien joueur de football des Alouettes de Montréal et son équipe, nos nouveaux partenaires dont la Fondation Interval et la Classique internationale de canots de la Mauricie, avec qui nous souhaitons mettre un sourire dans le visage du plus grand nombre d'enfants handicapés.»

La Fondation Fusée et la Classique internationale de canots de la Mauricie organiseront le 2 septembre une nouvelle activité à laquelle pourront participer une vingtaine d'enfants handicapés.

Ces jeunes auront l'occasion de vivre une expérience de ski nautique adapté à la Place des canotiers sur la promenade du Saint-Maurice à Shawinigan.

Les billets pour le gala d'humour, au coût de 65 $, sont disponibles à la billetterie de Culture Shawinigan, partenaire de la soirée.

On peut se les procurer au 819 539-6444 ou par Internet au www.cultureshawinigan.ca.