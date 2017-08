Alpha-Nicolet propose une alternative à toutes ces personnes désireuses d'améliorer leurs capacités en lecture et en écriture, outils essentiels à l'autonomie et à la participation citoyenne.

Cette année, une quarantaine d'adultes ont participé à des ateliers ainsi qu'à des activités leur permettant d'être plus à l'aise avec la lecture et l'écriture du français.

Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC centre-ville de Trois-Rivières et trésorier de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières se porte candidat aux prochaines élections municipales afin d'occuper le siège numéro 3 des conseillers municipaux de Saint-Étienne-des-Grès.

L'homme bien connu de la communauté des affaires à Trois-Rivières est établi depuis plusieurs années dans la municipalité. Par sa candidature, il souhaite mettre à profit son expertise au service de ses concitoyens.

«Je souhaite représenter les familles qui sont de plus en plus nombreuses à s'implanter chez nous. Nous possédons une situation géographique centrale entre Trois-Rivières et Shawinigan, des infrastructures sportives récentes, une école, des commerces locaux, une charge fiscale modérée. Je souhaite m'impliquer afin de continuer à offrir un service public de qualité, respectueux de nos citoyens, de leurs besoins et de leur réalité», indique-t-il.

Mathieu Lahaye a d'abord oeuvré en géomatique dans le domaine municipal avant de se consacrer pendant plus de 12 ans au sein de sa propre entreprise comme consultant spécialisé en intelligence d'affaires pour le secteur touristique et du commerce de détail.

Il s'est également impliqué comme administrateur pour le compte de plusieurs corporations et événements.