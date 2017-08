Mission accomplie pour les Défis du parc

Plus de 2350 cyclistes ont enfourché leur vélo, dans le cadre de la 11e édition des Défis du parc cette fin de semaine.

Ce sont 5000 personnes qui ont pris part aux différentes disciplines de vélo de route, de vélo de montagne, de course à pied et de marche cette fin de semaine lors des Défis du parc.

Samedi matin, ce sont plus de 2350 cyclistes qui ont pris le départ pour sillonner les routes du parc national. Trois défis étaient proposés aux participants, soit le 145 km, le 105 km ou encore le 60 km.

La directrice générale des Défis du parc, Marie-Josée Gervais, et le président d'honneur des Défis et député de Saint-Mauricie, François-Philippe Champagne, étaient sur place pour encourager les participants de la 11 e édition de l'événement.

Quatorze jeunes filles âgées de 7 à 12 ans ont pris part à une course de 5 km dans le cadre du défi des «Roses juniors».

La journée de dimanche était plus familiale, notamment avec le défi des petits de 1 km.

Plus de 150 aînés ont participé au Défi Groupe Maurice qui comprenait un parcours de marche de 3 km.

Plus de 5000 participants ont pris part aux différentes disciplines de vélo de route, de vélo de montagne, de course à pied et de marche cette fin de semaine, dans le cadre de la 11e édition des Défis du parc.

