Balisage de la rivière Saint-Maurice: Mékinac veut des chiffres

Guy Veillette

(Shawinigan) Le renouvellement de l'entente sur le balisage de la rivière Saint-Maurice pour assurer une navigation sécuritaire entre Shawinigan et La Tuque rencontre une résistance dans la MRC de Mékinac. Le préfet, Bernard Thompson, déplore que les maires ne possèdent toujours aucune donnée précise sur les retombées concrètes de ce projet amorcé en 2013 et qui prend fin cette année. Avant que la MRC injecte à nouveau plus de 200 000 $ dans cette aventure, elle exigera donc des chiffres.