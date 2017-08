Deux records du monde pour Laurence Vincent-Lapointe

Le duo formé de Vincent-Lapointe (Trois-Rivières) et Vincent (Mississauga) a devancé de 0,512 seconde les Russes Irina Andreeva et Olesia Romasenko et de 1,106 seconde les Bélarusses Alena Nazdrova et Kamila Bobr.

« Je suis vraiment heureuse de notre performance ! Je savais que je pouvais totalement faire confiance à ma partenaire et ç'a payé, a commenté la Québécoise de 25 ans. Les Russes ont essayé de nous rattraper, mais nous avons suivi notre plan de course. Nous avons réussi un record du monde avec des conditions qui ne favorisaient pas spécialement les temps rapides. Nous sommes très satisfaites, c'est la première fois que nous gagnons une course ensemble !», a t-elle souligné.

En après-midi, Laurence Vincent-Lapointe était de retour en action pour sa demi-finale du C1- 200 m, où elle tente de décrocher un veuvième titre mondial. Elle a terminé cette course avec un nouveau record de 45,787s. « C'est au moins 1 seconde d'avance sur toutes les autres concurrentes, incluant les athlètes des autres groupes de demi-finales. Je suis vraiment heureuse, mais épuisée », a-t-elle ajouté.

Plus de détails dans Le Nouvelliste lundi