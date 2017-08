Course à la direction du NPD: Aubin appuie Caron

Le député Robert Aubin, qui est aussi président du caucus des députés québécois du NPD à la Chambre des communes, a décidé d'appuyer son homologue Guy Caron notamment en raison de son plan «Justice climatique». M. Aubin estime que ce plan constitue une proposition suffisamment rigoureuse pour lutter contre les changements climatiques.

Le politicien trifluvien croit aussi qu'un chef provenant du Québec serait bien placé pour défendre les intérêts de la province sur le plan national. «Parce qu'il nous présente une vision progressiste et un plan clair, parce qu'il fait montre d'une compréhension profonde du Québec et des attentes de sa population, j'appuie Guy Caron, et je crois la victoire possible en 2019», déclare-t-il.

Le député de Trois-Rivières salue aussi la volonté de M. Caron de faire une priorité la réforme du mode de scrutin. Rappelons que M. Aubin avait tenu des consultations publiques sur la question à l'été 2016.

En choisissant Guy Caron, Robert Aubin met donc fin à sa période de réflexion après que Peter Julian eut quitté la course à la direction du NPD. M. Aubin s'était en effet retrouvé sans candidat à appuyer lorsque M. Julian s'était retiré de la course en juillet dernier.