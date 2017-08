L'actualité en bref

Dans l'article publié dans notre édition du jeudi 17 août 2017 et intitulé «Je constate à quel genre d'individu j'avais affaire», on pouvait lire que «Benoît Charron avait fait une faillite personnelle en mai 2015, quelques semaines avant d'acheter Planète Poutine, une faillite personnelle de plus de 4,6 M$ ». Or, Benoît Charron a plutôt déposé une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, pour des dettes de plus de 5,6 M$, pour laquelle il y a par ailleurs une demande en annulation.

Précision

Dans notre édition de samedi dernier, il était indiqué qu'éventuellement, les cinq nouvelles bières produites depuis peu par le resto-brasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas pourraient éventuellement être vendues à l'extérieur du commerce.

Or, à cause du permis délivré à cet établissement de type familial, la bière produite sur place ne pourra être vendue que sur place. Pour en profiter, il faut donc se rendre à Saint-Stanislas afin de découvrir en même temps ce nouveau commerce.

Le 5K foam fest Canada de retour à Vallée du Parc

Trois-Rivières (AB) - Pour une troisième année consécutive, le 5K foam fest Canada débarque au Centre de glisse Vallée du Parc. Seul arrêt de l'événement au Québec, c'est plus de 5000 personnes qui sont attendues ce samedi le 26 août.

Les participants seront appelés à affronter plusieurs défis. Lors de l'épreuve, les concurrents devront notamment franchir des obstacles gonflables remplis de mousse, nager dans la boue, escalader des murs, passer à travers une machine à laver et glisser sur la plus haute glissade gonflable au monde.

La première vague de départs est prévue pour 8 h le matin alors que les autres se succéderont toutes les 15 minutes.

Une aire de fête sera également aménagée pour accueillir les participants au fil d'arrivée. Musique, nourriture et zone pour les enfants seront à la disposition des concurrents comme du public.

Un service de restauration extérieur ainsi que la terrasse seront également ouverts.

Collecte de fonds pour prévenir le suicide

SHAWINIGAN (MLY) - Valérie Duchemin, cette enseignante de Shawinigan qui courra de 35 à 50 kilomètres pour soutenir le Centre prévention suicide Centre-de-la-Mauricie Mékinac, invite la population à une dernière collecte de fonds avant son épreuve. À une semaine de son défi, elle souhaite amasser le plus d'argent possible pour soutenir les démarches d'aide et de sensibilisation de l'organisme.

Le samedi 26 août, plusieurs activités familiales auront lieu au IGA Extra - Famille Baril de la rue Trudel, à Shawinigan. De 10 h à 16 h, les enfants pourront s'amuser en participant à des animations, en se faisant dessiner des maquillages, en jouant dans des jeux gonflables, en se faisant assembler des sculptures de ballons, et en mangeant de la crème glacée gratuite. Les profits de l'événement serviront directement à financer la prévention du suicide.

Les contributions volontaires amassées par Valérie Duchemin s'ajouteront au montant qu'elle a déjà accumulé en s'inscrivant à La Chute du Diable. Le 2 septembre prochain, la femme de 29 ans se rendra en effet à Saint-Mathieu-du-Parc pour courir pour la bonne cause.

Il est encore possible d'effectuer des dons en se rendant sur la page YouCaring de Valérie, au https://www.youcaring.com/centrepreventionsuicidecentredelamauriciemekinak-827915. La jeune femme a également créé une page Facebook pour promouvoir sa cause. Il est possible de la consulter au www.facebook.com/jecourspourlapreventiondusuicide/.

Accident sur le pont Laviolette: une échelle en cause

Trois-Rivières (ML) - Un accident impliquant deux véhicules est survenu en début d'après-midi, jeudi, sur le pont Laviolette. Et tout indique qu'une échelle, qui se serait détachée d'un véhicule, est à l'origine de l'accident. La collision s'est déroulée sur la voie de droite, en direction nord. L'incident aurait causé des blessures mineures. La police s'affairait à mener une enquête pour confirmer certaines informations. L'accident a entraîné la formation d'un immense bouchon de circulation.

Avis d'ébullition à Nicolet

Trois-Rivières (KA) - La Ville de Nicolet a émis un avis d'ébullition préventif pour le rang du Grand-Saint-Esprit. Il est donc recommandé de faire bouillir l'eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer. L'équipe des travaux publics de la ville est à pied d'oeuvre pour permettre le retour à la normale le plus vite possible. Il est possible de rester informé de la situation en visitant le site Internet nicolet.ca et par le biais de la page Facebook de la ville.