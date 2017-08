Le CIUSSS lance une formation intensive pour les préposés

Offerte en collaboration avec le centre de formation professionelle Bel-Avenir de Trois-Rivières, cette formation de six mois exigera des 24 élèves attendus qu'ils suivent 35 heures de cours par semaine. La formation prévoit la conciliation travail-études: les élèves seront engagés à titre d'aide de service durant leur formation. Ils pourront travailler une fin de semaine sur deux.

Le CIUSSS offre également des bourses totalisant 3200 $ et garantit un poste à l'obtention du diplôme de fin d'études.

«C'est un métier qui n'est pas facile, mais si important. On en a besoin. Il faut prendre des mesures innovatrices», déclare Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Toute la formation sera offerte à l'intérieur des locaux de l'organisation.

Le CIUSSS a l'objectif d'embaucher 150 préposés aux bénéficiaires d'ici avril 2018.