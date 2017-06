Des célébrations de la fierté québécoise

À Shawinigan, le grand rassemblement du parc de la rivière Grand-Mère a lieu pour une 75e année. Des spectacles, un feu de joie et des feux d'artifice animeront cette soirée. Toute la journée de samedi, des activités pour la famille et les enfants sont prévues.

Carl Hébert, le duo de musique traditionnelle Goulet-Arsenault, de même que Guy Brière et ses musiciens figurent à la programmation musicale de ce rendez-vous régional. Sur la grande scène de l'événement, le groupe trifluvien Perséide assurera la première partie du spectacle de l'auteur-compositeur-interprète Simon Boudreau et ses musiciens. La soirée se poursuivra à 23 h avec le DJ Dany Janvier.

Vendredi, plusieurs spectacles ont été organisés dans une foule de localités. Sylvain DeCarfuel et le groupe Jériboire se sont produits à Saint-Boniface, alors que les formations Osmoze et Québec inc. ont animé la fête à La Tuque. Danny Armstrong était à Yamachiche, tandis qu'Éric Dénommé et Philippe Roy tenaient l'affiche à Lac-aux-Sables. Alain Quessy s'est produit à Notre-Dame-de-Montauban, Nelson Voyer et son groupe ont visité Saint-Louis-de-France, tandis que Saint-Sévère accueillait Bernard Simard et André Brunet.

Sainte-Flore, qui tenait sa 40e fête nationale, a célébré avec la musique traditionnelle des Portageux. Toujours le 23 juin, à Louiseville, un spectacle a mis en vedette les anciens participants à La voix Élie Dupuis, Fred Labrie et Marjolaine Morasse, et en deuxième partie les airs latinos de Dominique Hudson et ses musiciens.

Le Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts proposait le spectacle de la chanteuse country Guylaine Tanguay, et la fête du secteur Shawinigan-Sud présentait Anik St-Pierre et le groupe Boulevard.