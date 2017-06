La course des maires... version modifiée

(Bécancour) Le duel de boîte à savon entre les maires de Bécancour et de Trois-Rivières présentée dans la cadre de la 3e édition de la Bécancourse n'a finalement pas eu lieu... pas complètement du moins. En raison d'une fracture à la cheville, Jean-Guy Dubois a mandaté le pilote de course Jocelyn Hébert pour affronter le compétitif maire Lévesque.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et le pilote Jocelyn Hébert après la course.

L'ambiance était à la rigolade et à la bonne entente samedi après-midi, alors que les bolides sans moteur dévalaient la pente de l'avenue des Marguerites du secteur Sainte-Angèle-de-Laval, à Bécancour.

Plusieurs curieux voulaient assister au duel amical entre les maires des villes voisines séparées par le fleuve Saint-Laurent. Mais la blessure que Jean-Guy Dubois s'est infligée a modifié son plan de course. Même si certains pouvaient évoquer une blessure factice, il n'en était rien. Le maire de Bécancour a bel et bien chuté d'un escabeau et doit se déplacer avec des béquilles.

«La peur lui a pogné, alors il est tombé en bas de l'escabeau pour justifier qu'il ne voulait pas courir contre moi», a lancé en riant le maire Lévesque après la course.

Fin stratège, Jan-Guy Dubois a recruté le pilote le plus aguerri de sa ville pour le représenter.

Habitué des bolides de course avec des moteurs, Jocelyn Hébert a pris le volant d'une rutilante boîte à savon pour se mesurer au compétitif maire de Trois-Rivières.

«J'ai eu un adversaire de taille. Mais de pouvoir battre Jocelyn en boîte à savon, c'est tout un honneur pour moi», a ajouté le maire de la rive nord du fleuve.

Ce dernier a d'ailleurs usé d'une stratégie discutable. Dès le départ, Yves Lévesque a donné des coups de volant en direction de son adversaire pour «l'intimider». Les officiels l'ont même averti durant la course de rester dans ses lignes. Yves Lévesque a toutefois remporté son pari en devançant Jocelyn Hébert.

Les maires de Bécancour et de Trois-Rivières voulaient par cette course amicale démontrer les liens qui existent entre les deux villes voisines. Tous les deux ont évoqué les efforts conjoints pour développer l'économie de la région. Après tout, les économies de Trois-Rivières et Bécancour sont interreliées. Toutefois, les deux maires étaient là avant tout pour s'amuser.

«C'est une belle activité familiale pour Bécancour, je suis content d'être ici», a-t-il ajouté plus sérieusement. «C'est bien qu'on travaille ensemble les deux rives sur différents sujets, mais quand on peut avoir eu du plaisir ensemble, pourquoi pas.»

Dans sa deuxième course, le maire de Trois-Rivières a affronté le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Si le député n'avait pas freiné avant la ligne d'arrivée, il aurait coiffé Yves Lévesque au fil d'arrivée. Mais cette erreur lui a coûté cher.

La 3e édition de Bécancourse a attiré 49 jeunes pilotes d'un peu partout au Québec. Il s'agit d'une très bonne augmentation du nombre de participants par rapport à l'édition précédente, alors que 23 jeunes avaient leur permis de course l'an dernier. Plusieurs des boîtes à savon utilisées étaient impressionnantes au niveau technique.

