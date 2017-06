Justin Trudeau se joint aux célébrations de la fête nationale dans la région

En après-midi, plus d'une centaine de personnes ont accueilli M. Trudeau à son arrivée au parc du Pont de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le premier ministre s'est rendu disponible pour prendre plusieurs photos et égoportraits avec les gens présents.

Même si la pluie a cessé en fin d'après-midi vendredi, la météo est toujours incertaine pour la fin de semaine de célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Toutefois beau temps mauvais temps, ça n'arrêtera pas la population a participé aux quelque 250 activités prévues pour la fête nationale québécoise.

Vendredi, plusieurs spectacles sont organisés dans une foule de localités. Sylvain DeCarfuel et le groupe Jériboire se produiront à Saint-Boniface, alors que les formations Osmoze et Québec inc. animeront la fête à La Tuque. Danny Armstrong sera à Yamachiche, tandis qu'Éric Dénommé et Philippe Roy tiendront l'affiche à Lac-aux-Sables.

Alain Quessy se produira à Notre-Dame-de-Montauban, Nelson Voyer et son groupe visiteront Saint-Louis-de-France, tandis que Saint-Sévère accueillera Bernard Simard et André Brunet. Sainte-Flore, qui tient sa 40e fête nationale, festoiera avec la musique traditionnelle des Portageux.

Toujours le 23 juin, à Louiseville, un spectacle mettra en vedette les anciens participants à La voix Élie Dupuis, Fred Labrie et Marjolaine Morasse, et en deuxième partie les airs latinos de Dominique Hudson et ses musiciens.

Le Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts proposera le spectacle de la chanteuse country Guylaine Tanguay, et la fête du secteur Shawinigan-Sud présentera Anik St-Pierre et le groupe Boulevard.

De son côté, Environnement Canada prévoit 40 % de probabilités d'averses tout au long de la journée et de la soirée de samedi.