Le CPE Chez-Moi Chez-Toi reçoit l'aide de Québec pour son projet

Ce projet déposé par le CPE dans le cadre d'un appel de projets lancé en décembre dernier par le ministère de la Famille auprès des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial vise à soutenir la qualité des services de garde éducatifs offerts aux enfants.

«Je suis fière d'annoncer la sélection de notre projet par le ministère de la Famille et de l'octroi de l'allocation maximale de 25 000 $ pour sa réalisation. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les RSG du territoire de la MRC de Bécancour et les enfants qui fréquentent leur service», déclare Lucie Allard, directrice générale du CPE Chez-Moi Chez-Toi.

Tout au long de la prochaine année, les 40 RSG (87 %) qui participeront au projet bénéficieront de formations gratuites, d'un accompagnement personnalisé, d'outils facilitant l'accueil de l'enfant et de sa famille et d'une animation pédagogique dans leur milieu. Une conférence sera également offerte gratuitement aux RSG et aux parents afin de bâtir des ponts entre le service de garde et la maison. L'ensemble de cette démarche vise à mieux outiller les RSG dans leur rôle d'accueil, de soutien et d'accompagnement des parents ainsi qu'à accroître leurs connaissances liées au développement de l'enfant.

«Je suis vraiment heureuse du taux d'adhésion des RSG, je crois que ce projet sera rassembleur et aura notamment comme effet de renforcer leur sentiment d'appartenance à leur bureau coordonnateur ainsi qu'au réseau des services de garde éducatifs. À titre de parent, je suis d'avis qu'un projet de cette nature permettra indéniablement de soutenir les RSG dans leur désir d'offrir un service éducatif de qualité. C'est stimulant de travailler avec des participantes qui ont la volonté d'améliorer leur service», souligne Amélie Lamothe, présidente du conseil d'administration.

À l'allocation de 25 000 $ provenant du ministère de la Famille s'ajoute une contribution financière du CPE de 5800 $ et un apport de Mission Tout-petits se traduisant par l'offre d'une formation aux RSG représentant une somme de 1200 $. «Au total, c'est donc une somme de 32 000 $ qui sera investie dans ce projet», se plaît à souligner Mme Allard.

Le CPE Chez-Moi Chez-Toi est une entreprise d'économie sociale dont la mission est d'offrir des services de garde éducatifs dans un environnement favorisant le plein développement des enfants. Les installations du CPE sont situées à Bécancour ainsi qu'à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Le CPE est également agréé à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour le territoire de la MRC de Bécancour.