Une fête nationale animée dans la région

(Trois-Rivières) Discours patriotiques, hommages au drapeau, feux de joie et feux d'artifice: les classiques de la fête nationale se déploieront aux quatre coins de la Mauricie et du Centre-du-Québec ces vendredi et samedi.

Des programmations d'activités animeront une quarantaine de sites en Mauricie et une dizaine dans les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour. La culture québécoise se célèbre notamment par la musique. Les spectacles se multiplient, principalement en soirée, aux quatre coins de la région. La plupart offrent la scène à des artistes locaux, mais à Louiseville, la place Canadel accueillera Dominique Hudson et sa musique latino, et à Saint-Alexis-des-Monts, Guylaine Tanguay, bien connue dans le monde du country, se produira dans le cadre de du Festival de la truite mouchetée. Plusieurs interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes de la région sont également à la programmation. Pour ne citer que quelques exemples, mentionnons Sylvain De Carufel et le groupe Jériboire à Saint-Boniface, Alain Quessy à Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Étienne-des-Grès, Éric Masson à Saint-Maurice, les Portageux à Shawinigan, Guy Brière à Trois-Rivières, Les Cuillères à Carreaux à Bécancour et à Saint-Léonard-d'Aston, où on entendra aussi Les Cousins Branchaud.

Les activités

Les activités proposées dans chacun des sites sont on ne peut plus variées, du tournoi de fer à Lac-Édouard au concours de châteaux de sable à Nicolet, en passant par une bataille de fusils à l'eau à Deschaillons et Lac-aux-Sables, une chasse aux trésors à Saint-Stanislas, un tournoi de poches à Saint-Élie-de-Caxton, un rallye pédestre au camping Saint-Michel à Trois-Rivières et un méchoui à Grandes-Piles ainsi qu'à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Avis aux familles, la Pat Patrouille sera à quelques endroits vendredi et samedi.

À Bécancour, la course amicale de boîtes à savon Bécancourse prendra une couleur particulière cette année, puisqu'une des épreuves fera se côtoyer sur la ligne de départ les maires de Bécancour Jean-Guy Dubois, et de Trois-Rivières Yves Lévesque. La Bécancourse se déroule le 24 juin dans le secteur Sainte-Angèle, sur l'avenue des Marguerites.

Les habituels jeux gonflables, le maquillage pour les enfants et les activités de bricolage sont au programme un peu partout. Les amateurs de feux d'artifice seront servis les 23 juin (sur 10 sites en Mauricie et quatre dans les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour) et 24 juin (12 sites en Mauricie et deux sur la rive sud).

La programmation complète se trouve sur le site fetenationale.qc.ca.