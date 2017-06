Train: «Le ministre se traîne les pieds», selon Aubin

Par ses démarches parlementaires, le représentant néodémocrate a découvert que sur les 3,3 millions de dollars annoncés par le ministre des Transports, Marc Garneau, le gouvernement a dépensé moins de 387 000 dollars pour financer cinq études.

Celles-ci portaient sur le potentiel de réduction de gaz à effet de serre, la réduction de la congestion routière, les avantages économiques et le développement touristique qui découleraient du TGF.

«Via Rail affirme que depuis maintenant six mois, le gouvernement possède toutes les études qu'elle a effectuées. Devant sa lenteur à réagir, on peut se demander si le ministre prend véritablement au sérieux ce projet porteur pour plusieurs régions du Québec, sans compter qu'il n'a commandé aucune étude sur les solutions d'arrimage possible entre le projet du REM et le TGF», fait-il remarquer.

Et à son avis, le mutisme du ministre Garneau est d'autant plus questionnant, «à l'heure où l'annonce d'un investissement dépassant le milliard pour le REM soulève bien des questions». «Pourquoi refuse-t-il de rendre public les résultats de ces études alors que le premier ministre ne cesse de tenter de nous faire croire à la transparence?», se demande le député fédéral.

Selon lui, il est clair que les régions, l'environnement et l'économie profiteraient des bénéfices générés par la mise en place du TGF. «Devant la fermeture du ministre à permettre à la population de prendre part à la discussion, je n'aurai d'autre choix que de faire appel à la loi sur l'accès à l'information pour que le contenu des études, financées par des fonds publics, soient rendu accessible», prévient M. Aubin.