L'actualité régionale en bref

Pour sa part, soeur Jacqueline Martin a quitté le pays en 1957 afin de joindre la congrégation des Soeurs Blanches Notre-Dame d'Afrique. Pendant les 50 dernières années, elle a notamment parcouru la Tanzanie, le Kenya et a oeuvré comme bénévole dans des camps de réfugiés au Rwanda et en République démocratique du Congo.

Ce frère et cette soeur ont grandi dans la paroisse Saint-Philippe de Trois-Rivières. Mgr Martin a été ordonné au sacerdoce en 1957 et a été consacré évêque de Pucallpa au Pérou en 1987. Parmi ses réalisations, il a notamment fait construire une cathédrale au Pérou en 2005, projet qui avait été appuyé par de nombreux Trifluviens.

Les Trifluviens d'origine Mgr Jean-Louis Martin et soeur Jacqueline Martin célèbrent respectivement cette année leur 60e anniversaire d'ordination sacerdotale et de vie religieuse.

La MRC de Nicolet-Yamaska est en cours de recensement des espaces industriels et commerciaux à vendre ou à louer sur son territoire. Il n'y a aucun frais pour l'inscription d'un emplacement dans la banque de données et les informations seront mises à la disposition des promoteurs et entreprises qui sont à la recherche d'un espace à vendre ou à louer.

Au terme d'un second lac-à-l'épaule pour définir la nouvelle gouvernance, les membres de la Table des préfets centricois ont choisi de modifier le nom de leur assemblée pour la Table des MRC du Centre-du-Québec afin de mieux refléter la réalité de la région. La Table continuera de réunir des délégations de trois représentants de chaque MRC, assurant une voix égale et significative à chaque territoire dans les importantes décisions qui seront prochainement rendues.

Réel lieu de convergence et de concertation pour le développement et forte d'une démarche de planification ayant réuni les acteurs de la région, la Table des MRC sera notamment responsable du Fonds d'appui au rayonnement des régions du gouvernement du Québec dont les activités débuteront à l'automne.

En effet, la Table sélectionnera les projets à être financés et ses choix seront guidés par un comité de développement des projets composé d'un maire et du directeur général de chaque MRC ainsi que le directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce comité pourra s'associer des partenaires régionaux selon les dossiers et les besoins. Les travaux de ce comité débuteront également à l'automne.

Les projets dont la gouverne relèvera du comité de développement des projets devront répondre à l'un des six enjeux suivants: faire des collectivités des communautés entrepreneuriales, attirer des travailleurs pour assurer la croissance et l'avenir de la région, prendre le virage technologique et compléter les infrastructures de télécommunications, valoriser le milieu agricole, assurer des services de proximité et développer la notoriété de la région. Les objectifs et les modalités de la démarche seront rendus publics en août prochain.

«À titre de président de la Table des MRC du Centre-du-Québec, je suis extrêmement fier du travail accompli. Nous avons travaillé dans chacune de nos MRC, nous avons réuni les acteurs centricois oeuvrant au niveau de la région le 26 avril à Drummondville et nous avons tenu plusieurs réunions, dont deux lacs-à-l'épaule complets. Nous avons écouté et discuté, ce qui a permis d'identifier des enjeux clairs pour la région. La gouvernance qui sera appliquée permettra d'atteindre de réels objectifs de développement», a conclu Lionel Fréchette.

Marc Rochette