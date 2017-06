L'actualité régionale en bref

Paule Vermot-Desroches, Marie-Josée Montminy

Le Nouvelliste Le Nouvelliste (Trois-Rivières) Groupe Lussier investit plus de 3 M$

Un important investissement s'apprête à être réalisé dans le parc industriel des Carrefours, à Trois-Rivières. L'entreprise Groupe Lussier, notamment propriétaire de six concessions de camions Peterbilt dont une à Trois-Rivières, construira une nouvelle usine sur la rue Charles-Mailhot pour l'assemblage final de camions pour ses concessions. Un investissement de plus de 3 M$ qui pourrait, à terme, créer plus de 40 emplois. L'entreprise est déjà implantée depuis quelques mois sur la rue Léon-Trépanier, en plus d'autres concessions notamment du côté de Drummondville, Sainte-Julie et Laval. Toutefois, le Groupe Lussier souhaite construire un nouveau bâtiment qui sera complémentaire à la concession de Trois-Rivières et qui permettra l'assemblage final de camions construits dans ses autres concessions. «Nous avons notamment des contrats avec le ministère des Transports du Québec pour des équipements qui demandent des caractéristiques très précises. C'est ce qu'on fait quand on parle de fabrication finale. Ces activités seront donc concentrées à Trois-Rivières», explique Marie-Josée Ferron, directrice environnement et immobilier pour le Groupe Lussier. Par ailleurs, l'usine de Trois-Rivières accueillera aussi, dans un avenir rapproché, un département de fabrication de réservoirs pour les camions qui s'alimentent au gaz naturel. «Ce sont des domaines qui nous demandent de disposer de beaucoup d'espace physique, alors c'est pourquoi le projet de construction d'une nouvelle usine était sur la table», convient Mme Ferron. Lundi soir, le conseil municipal de Trois-Rivières a entériné une résolution permettant la vente d'un terrain vacant de près de 21 000 mètres carrés sur la rue Charles-Mailhot, qui servira à implanter cette usine. Une transaction qui rapporte à la Ville un montant de 257 780 $ plus taxes. La construction du bâtiment est prévue pour le printemps prochain. «D'ici les deux prochaines années, on s'attend à voir une quarantaine d'emplois être créés. Il faut dire que l'industrie est présentement très dynamique au Québec, mais nous sommes confiants de pouvoir trouver un bon bassin de main-d'oeuvre dans les environs de Trois-Rivières et d'être très compétitifs dans le milieu avec les conditions que nous offrons», ajoute Mme Ferron. L'entreprise a notamment bénéficié du soutien d'Innovation et développement économique Trois-Rivières pour finaliser son implantation au parc industriel des Carrefours.

Agrandir La 10e Journée mondiale du réfugié a été soulignée à Trois-Rivières mardi par une marche de solidarité organisée par le SANA (Service d'aide aux nouveaux arrivants). François Gervais, Le Nouvelliste

Marche de solidarité pour les réfugiés

La 10e Journée mondiale du réfugié a été soulignée à Trois-Rivières mardi par une marche de solidarité organisée par le SANA (Service d'aide aux nouveaux arrivants). D'autres organismes dont Amnistie internationale-Trois-Rivières se sont joints à la marche qui s'est amorcée à 16 h sur le boulevard Saint-Maurice et s'est terminée au parc Champlain après avoir emprunté les rues Laviolette et Royale. Un spectacle et des kiosques attendaient les participants au parc. Le 20 juin a été décrété Journée mondiale du réfugié par l'Organisation des Nations unies et le SANA a voulu saluer la force des réfugiés et la richesse de leur présence dans nos sociétés.

Journée de yoga au parc Pie-XII

La Journée internationale du yoga sera célébrée ce mercredi 21 juin au parc Pie-XII de Trois-Rivières de 9 h à 21 h. Près de 50 ateliers de yoga explorant différents approches seront offerts par une quarantaine de professeurs de la région. Les personnes intéressées n'ont qu'à se présenter sur place avec leur tapis de yoga et à rejoindre le professeur de leur choix, et ce, gratuitement. L'organisation assure que «quel que soit l'âge, l'expérience ou le type de yoga pratiqué, toutes et tous sont les bienvenus». Le point culminant de la journée est prévu à 20 h avec un grand rassemblement pour la danse de Shiva (dieu hindou du yoga) sur le Gayatri Mantra, accompagné des mudras (gestes), et chanté par Nathalie Gélinas.

Une entreprise trifluvienne exploitant une sablière mise à l'amende

L'entreprise Gestion St-Nicolas, qui exploite une sablière à Trois-Rivières, a été déclarée coupable de six infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement et d'une infraction au Règlement sur les carrières et sablières. Elle a donc été condamnée à verser une amende totale de 37 200 $ et à rembourser les frais judiciaires ainsi que les frais de poursuite engagés par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques dans ce dossier. Cette facture supplémentaire s'élève à 4547 $. Entre les mois de juin 2011 et juin 2013, l'entreprise n'a pas respecté les conditions contenues dans l'autorisation dont elle était titulaire afin d'exploiter sa sablière, et ce, à deux reprises. Également en juin 2011, elle a continué à exploiter une sablière dans une autre zone sans détenir un certificat d'autorisation du ministère. Mathieu Lamothe

Entraînement Pound au profit de la prévention du suicide