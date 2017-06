Glissements de terrain: la facture sera salée

(Trois-Rivières) Maintenant que la saison des inondations est chose du passé, les intervenants gouvernementaux continuent de travailler à réparer les dommages causés lors des nombreux glissements de terrain survenus dans la région qui a connu une année record en la matière avec près de 100 incidents du genre. Et la facture s'annonce salée.

Hydro-Québec doit payer entre 1,5 million de dollars et deux millions de dollars pour couvrir les coûts de déplacement d'un pylône victime d'un glissement de terrain à Sainte-Anne-de-la-Pérade, au début du mois de mai.

La structure d'acier tenait sur trois de ses quatre piliers, mais n'est jamais tombée. Devant l'instabilité du sol à cet endroit à proximité de la route 159, les ingénieurs ont décidé le 8 mai que la meilleure solution pour assurer la sécurité du pylône et la continuité du service était de le déplacer de 35 mètres vers l'est.

«Il a fallu reconstruire le pylône sur le terrain adjacent de l'ancien. Même si l'ancien pylône tenait bien sur sa dalle, le terrain n'était pas assez stable pour faire seulement du remblai», déclare Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec.

Le démantèlement de l'ancien pylône a été suivi de la construction de la nouvelle structure qui a débuté le 15 mai. Les travaux ont pris fin le 7 juin. Le service électrique n'a pas subi d'interruption.

À Saint-Célestin, un important glissement de terrain survenu le 22 mai a causé d'importants dommages au rang Saint-Michel. Situé en bordure de la rivière Blanche, ce rang a été emporté sur une bonne partie de sa largeur, coupant le chemin en deux depuis ce temps.

«Des travaux sont en cours pour corriger le glissement de terrain et rebâtir la route», confirme Sébastien Doire, directeur régional de la Sécurité civile.

La Municipalité de la paroisse de Saint-Célestin pourrait devoir débourser plusieurs centaines de milliers de dollars afin de corriger la situation de cette route municipale, une ancienne route provinciale. D'autre part, les citoyens qui avaient été évacués en raison d'un problème survenu au système de fosse septique ont pu réintégrer leur domicile la semaine dernière. Les travaux de réparation à la fosse ont été effectués.

Saint-Maurice a aussi connu un glissement majeur à la mi-avril. Une grande portion du rang Saint-Joseph a été détruite. La composition du sol à cet endroit pourrait amener les spécialistes à recommander le déplacement d'une section de la route.

«C'est un secteur où il y a eu de bons mouvements de sol, ajoute M. Doire. Il faut savoir si la route sera rebâtie à la même place, car on ne sait pas s'il y a un risque que ça reparte de l'autre côté. Il faut voir pour assurer la sécurité des gens et aussi pour que ça coûte moins cher.»

Saint-Justin a connu le même genre d'événement au début mai. Le glissement est survenu près d'une maison de la route du Bois-Blanc. Les habitants de la maison ont été évacués et n'ont pas encore réintégré leur demeure.

«On est en train de discuter avec les gens de Saint-Justin, raconte Sébastien Doire. On est dans les rapports avec eux pour les informer de la suite. On est avec les spécialistes pour voir s'il est possible de consolider le terrain ou de déménager la maison.»

D'autres routes se sont affaissées notamment à Saint-Paulin, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à Bécancour.