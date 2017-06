Virage à droite sur feu rouge: interdit pour quatre nouvelles intersections

«Il était illogique d'installer ce genre d'équipement pour personnes non voyantes et de permettre encore le virage à droite sur feu rouge. C'est uniquement une question de sécurité», a indiqué le porte-parole de la Ville, Yvan Toutant.

Ainsi, les automobilistes ne seront plus autorisés à tourner à droite sur feu rouge aux intersections suivantes: le boulevard du Carmel et la rue de la Terrière, le boulevard Laviolette et le boulevard du Saint-Maurice, le boulevard Sainte-Madeleine et la rue Rocheleau ainsi que la rue des Érables et la rue de Grandmont.