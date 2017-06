Un élève de Jean-Nicolet reçoit une bourse des Forces armées

Ses études seront donc subventionnées par les Forces armées canadiennes par l'entremise du programme de formation des officiers de la Force régulière.

Le jeune homme s'est démarqué des autres en raison de son potentiel de leadership et de ses réalisations.

Il fera ses études postsecondaires dans un programme de la faculté des sciences et génie aérospatial du Collège militaire royal et recevra une formation militaire pendant l'été en plus de perfectionner ses connaissances en anglais et en français.

Il aura aussi l'occasion de participer au programme sportif intégré aux études.

En plus de la subvention, il recevra pendant ses études un salaire débutant à près de 20 000 $ par année, ce qui représente l'équivalent d'une bourse d'études de 110 000 $.

Au terme de sa formation, Émile Blanchette-Houle deviendra un officier du génie aérospatial qualifié des Forces armées canadiennes. Il aura un emploi assuré dans l'organisation dans une position de leadership.