Le nouveau préau Canadel inauguré

(Saint-Alexis-des-Monts) La pêche est ouverte à Saint-Alexis-des-Monts. Le 32e Festival de la truite mouchetée s'est ouvert ce week-end et propose une foule d'activités jusqu'au 25 juin.

L'événement qui a marqué ce premier week-end de festivités a nul doute été l'inauguration du nouveau préau Canadel qui permet de présenter les spectacles dans un bien meilleur environnement.

«Le préau Canadel est une infrastructure majeure pour le festival et les gens de Saint-Alexis», avoue d'emblée René Julien, le président du comité organisateur du Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts, qui s'est lui-même occupé de la réalisation de ce projet.

«Le préau a été pensé, dessiné et conçu par des gens d'ici et pour les gens d'ici. [...] Nous en sommes très fiers.»

Ce nouveau lieu de rencontre permet d'accueillir jusqu'à 1200 personnes debout et de 700 à 800 lorsqu'on y installe des chaises. Ce préau servira tout au long du festival et accueillera plusieurs activités qui s'adressent à la communauté.

«Nous n'avons plus besoin du chapiteau. Cela nous aide énormément au niveau logistique. Et il y a des coûts rattachés à ça», soutient M. Julien. «La scène servira pour plusieurs occasions. Ça peut être utilisé pour un spectacle d'écoliers ou encore un mariage.»

L'inauguration du préau, qui marque le début du festival, a été faite devant près de 400 personnes. La chanteuse Sonia Johnson était de retour dans son village natal pour le spectacle d'inauguration. «Nous avons eu une belle soirée. C'était simple et l'atmosphère était conviviale», soutient le président du Festival de la truite mouchetée.

Cette infrastructure appartient à la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts, mais elle pourrait être léguée à la population par le biais de la Municipalité.

«Ça demeure notre salle de spectacle, notre amphithéâtre», note M. Julien qui précise que pour l'instant il n'y a que des pourparlers à ce sujet.

La conception et la construction ont été financées par le Programme d'infrastructures Canada mis sur pied dans le cadre du 150e anniversaire du pays ainsi que par des partenaires privés. En plus du préau, ce programme devrait financer un sentier sur le bord du lac, une plage et un amphithéâtre extérieur. En tout, ces projets totalisent près de 1,2 million $.

Le Festival de la truite mouchetée est une occasion unique de pêcher sans permis. Et la pêche peut être payante. Les organisateurs ont mis des étiquettes sur plusieurs truites représentant des montants à gagner, dont 1000 $. En tout, 2500 $ peuvent être ainsi pêchés.