Parc Jean-Béliveau: du vandalisme force la fermeture de la pataugeoire

Jean-François Aubin déplorait samedi ce geste de vandalisme qui prive plusieurs dizaines d'enfants, dont plusieurs proviennent d'un milieu défavorisé, d'une baignade.

«C'est triste, surtout qu'il fait beau et chaud. Il y a des enfants, mais ça fait deux fois qu'on leur dit que ça peut-être être possible plus tard dans la fête», soulignait M. Aubin en après-midi.

Une équipe de la Ville de Trois-Rivières était justement sur place en après-midi pour vider la pataugeoire avec comme objectif de faire le nettoyage et le remplissage à temps pour permettre à des enfants de s'y baigner.

Rappelons que la Ville a adopté une nouvelle grille tarifaire pour les piscines municipales. Si les enfants de sept ans et moins entrent gratuitement, ceux âgés de 8 à 17 ans paient 2,75 $, mais entrent gratuitement avec un adulte. Les 18-54 ans doivent payer 3,25 $ et les 55 ans et plus, 2,75 $. Les passes de mi-saison valides du 17 juin au 22 juillet, puis du 23 juillet au 27 août, sont disponibles à 19 $ pour les 8 à 17 ans. Les 18-54 ans paient 27 $ et les 55 ans et plus, 19 $.

La Ville doit toutefois revoir cette tarification pour les pataugeoires. Un point à l'ordre du jour du conseil municipal de lundi soir prochain prévoit toutefois la diminution de 50 % des tarifs pour ces équipements. «Ça ne règle toutefois pas vraiment le problème»,estime Jean-François Aubin. «Pour certaines familles ça va aller, mais pour les familles plus défavorisées ça deviendrait un problème avec un été où il y a plusieurs canicules.»

Le Nouvelliste est allé samedi à la rencontre de familles qui fréquentent le parc Jean-Béliveau. Et elles sont toutes unanimes. Elles trouvent que cette nouvelle grille tarifaire privera des enfants défavorisés d'un lieu pour se rafraîchir.

