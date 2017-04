L'actualité régionale en bref

À compter de mercredi, et ce, jusqu'au 23 avril, Moisson Mauricie-Centre-du-Québec tiendra sa grande collecte du printemps. Grâce à cette campagne, l'organisme espère amasser 4500 kilos de denrées non périssables et 35 000 $.

Plus de 200 bénévoles participeront à la collecte et seront présents chez les 30 marchands participants. Les gens sont notamment invités à donner des pâtes alimentaires, céréales, conserves, nourritures pour bébé, produits d'hygiène et produits pour bébé.

Ces denrées seront redistribuées aux moins bien nantis. Chaque année, Moisson Mauricie Centre-du-Québec récupère deux millions de kilos de denrées et soutient 470 personnes dans leur réinsertion sociale.