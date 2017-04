Une partie de la route emportée à Saint-Maurice

(Saint-Maurice) Un important glissement de terrain a endommagé le rang Saint-Joseph dans la municipalité de Saint-Maurice aux limites de Saint-Luc-de-Vincennes. Le glissement de terrain, survenu tôt vendredi matin, a forcé la fermeture de cette route, dont l'accotement a déjà été emporté par la coulée de terre qui a fait son chemin sur plus de 300 pieds.

La Sécurité civile a été appelée sur les lieux vendredi matin, vers 6 h, alors que le glissement de terrain venait de survenir à proximité du 3015 rang Saint-Joseph et menaçait la route. Or, au fil de l'avant-midi, le sol très instable a continué de bouger, jusqu'à emporter une partie de l'asphalte, spécialement l'accotement sur une distance de quelques mètres. Le cratère formé par ce glissement de terrain mesurait 300 pieds carrés et avait une profondeur d'environ 20 pieds.