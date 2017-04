Un autre glissement de terrain, cette fois à Saint-Maurice

Aucune résidence n'a été évacuée pour le moment, mais des techniciens d'Hydro-Québec sont sur place puisque deux poteaux sont menacés de s'effondrer. Des pannes de courant pourraient alors survenir.

L'endroit concerné se trouve près du site d'un glissement de terrain qui avait forcé l'évacuation de deux résidences à Saint-Luc-de-Vincennes l'automne dernier.

Il est à noter que le rang Saint-Joseph est fermé, puisque l'on craint qu'une partie de la route ne soit emportée.

Plus tôt cette semaine, 15 glissements de terrain s'étaient produits en 48 heures en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont à Saint-Justin, à Saint-Boniface et à Saint-François-du-Lac.

Plus de détails dans Le Nouvelliste de samedi.