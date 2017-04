Pitbulls: le frère de Christiane Vadnais satisfait

Rappelons que le Louisevillois Gaston Vadnais s'était lancé dans une véritable campagne de sensibilisation visant à influencer le gouvernement pour la mise en place d'un règlement interdisant cette race de chien sur le territoire québécois après le décès tragique de sa soeur.

«Je suis très content du fait que la loi sera uniforme à la grandeur de la province et que toutes les municipalités auront la même base et pourront par la suite l'améliorer. J'ai cependant hâte de savoir si la police aura le pouvoir d'intervenir immédiatement quand on fera appel à elle et qu'est-ce qui adviendra de l'importation de ces chiens au Québec. Mais pour ce qui est de la responsabilisation des propriétaires, on a fait un très bon travail», indique-t-il.