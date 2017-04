L'actualité régionale en bref

Sur la photo, on retrouve Christian Savard, président du conseil régional des caisses Desjardins du Centre-du-Québec, Caroline Lemire et Marjolaine Arsenault, respectivement directrice générale et présidente de LSCQ, ainsi que Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.

Appuyé par les cinq MRC de la région et Desjardins Centre-du-Québec, Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) relance le Programme de reconnaissance, un projet visant à saluer le travail des organismes et des bénévoles en loisir, sport et plein air de même qu'à encourager les projets innovants.

La période de candidature pour ce programme se terminera le 1er mai prochain. Lors de la soirée sous forme de 6 à 8 qui aura lieu le 20 septembre, plus de 15 000 dollars seront remis en bourses et soutiens financiers, sans oublier le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Pour connaître les détails de chacun des prix et pour obtenir les formulaires, on peut consulter le site (http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca).