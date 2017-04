Des glissements de terrain aux quatre coins de la région

(Trois-Rivières) Les employés de certaines municipalités et de la Sécurité civile ont été passablement occupés au cours de la journée de mardi alors que plusieurs glissements de terrain ont été rapportés aux quatre coins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Comme c'est le cas pratiquement tous les printemps, les résidents de la route Langue-de-Terre et du chemin Montréal à Maskinongé doivent composer avec les désagréments causés par le débordement de la rivière portant le même nom que la localité.

Un glissement survenu il y a deux ans tout près du chemin Bellevue à Saint-Boniface et qui a récemment pris de l'ampleur est également sous surveillance.

Les glissements survenus au cours des jours précédents ont également fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités municipales et de la Sécurité civile. Ce fut notamment le cas sur le boulevard du Danube à Bécancour.

Aucune évacuation n'a été nécessaire pour l'instant en Mauricie. Les localités de Saint-Justin, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de Saint-Boniface et le secteur Saint-Jean-des-Piles à Shawinigan ont notamment été touchés au cours de la journée.

Si aucune évacuation n'a été nécessaire en Mauricie jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas au Centre-du-Québec. Huit résidences situées aux abords de la rivière Saint-François à Saint-Bonaventure ont en effet dû être évacuées par mesure préventive.

Quatre glissements de terrain sont survenus au cours de la journée mardi sur le territoire de la localité située au nord de Drummondville. Les occupants des huit maisons situées à l'intérieur du périmètre de sécurité ont pu regagner leur logis en fin de journée.

Deux autres glissements n'ayant pas entraîné d'évacuation ont également été rapportés à Saint-Samuel. Des ingénieurs de la Sécurité civile devraient d'ailleurs s'y rendre au cours de la journée de mercredi.

Alors que la situation ne devrait pas aller en s'améliorant en raison de la pluie qui est tombée mardi, du niveau critique de certains cours d'eau et des prévisions météorologiques, Sébastien Doire tient à rassurer la population en ce qui concerne les impacts négatifs que peuvent avoir ces phénomènes printaniers.

«C'est certain que nous avons évacué huit maisons à Saint-Bonaventure, mais c'est seulement une ou deux d'habitude. Ça se produit surtout en secteur agricole. Il ne faut pas que les gens commencent à paniquer», affirme-t-il avant d'ajouter qu'il se produit annuellement entre 150 et 200 glissements de terrain au Québec et que la situation actuelle dans la région est normale en cette période de l'année.